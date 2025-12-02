„SVETLANIN KURONJA ĐEDOVIĆ, ZOKA 2D…“ Lukas i Mirković raskrinkavaju mračnu ekipu: „To vam je društvo Milorada Dodika“ (VIDEO)

Čelnik Hype produkcije Saša Mirković i muzička zvezda Aca Lukas gostovali su u studiju Avaz TV-a, gde su govorili o aktuelnim temama.

Velike bura se podigla zbog zajedničke fotografije Lukasa i Nasera Orića, o čemu se govorilo u programu uživo.

Takođe, nadovezivali su se kada su govorili o ekipi Svetlane Ražnatović – Marku Đedoviću, Zoki 5, Veliboru Popoviću… a dotakao se i Milorada Dodika.

„Karleuša joj je lepo rekla: ‘Sad izađi ti i to reci, šta stavljaš ove indijance? Taj neki Svetlanin kuronja, Đedović, zovem ga kuronjom jer je ljubitelj… I Zoka 5 iliti Zoka 2D. Zorica Radulović, novinarka koja ima dve dimenzije, treća joj fali. Nađi Svetlana, neke bolje PR-eve„, rekao je Aca Lukas, a onda se nadovezao Saša Mirković.

„Mene je s leđa udario u Zagrebu i napao me Velibor Popović Pop. To je sve isto društvo. To vam je društvo Milorada Dodika i cele te ekipe. Naprasno su postali drugovi sa ovima otkako smo mi rekli – ne možemo više da podržavamo te stvari. Nećemo to da radimo. Oni su onda uzeli Tee Tairović, ove one. I, što ne pričamo o tome, šta se to dešavalo u Kliničkom centru Republike Srpske. Gde nestade ono sa stola? Lukas je pošmrkao ili…?„, rekao je Mirković.

„Ceo svet se drogira, samo je Aca Lukas narkoman„, rekao je Lukas.

„Ne što se Lukas drogira, nego što prodaje, valja… O tome više niko ni reč. Pojela maca Miloradu Dodiku jezik. Iliti lažnom predsedniku Republike Srpske pojela maca jezik, šta?„, dodao je Mirković.

Pogledajte celu emisiju:

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

