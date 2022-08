Svečano otvorena 55. Gitarijada, Bilu Guldu ključevi grada

Koncertom grupe „OPS“ i svečanom predajom ključeva grada ovogodišnjem rokonačelniku Gitarijade, Bilu Guldu, zvanično je otvoreno 55. izdanje zaječarske Gitarijade.

Basista poznatog američkog benda Faith no more, Bil Guld, rokonačelnik je ovogodišnje Gitarijade. Guldu je Srbija vrlo dobro poznata, pošto se njegova rakija „Yebiga“, koju je plasirao na američko tržište, proizvodi baš kod nas.

„Nisam očekivao da je Feliks Romulijana tako dobro očuvana, detalji na zidinama, zaista je neverovatno. Snažno podržavam ovaj festival jer lično smatram da je savremena muzika veoma dosadna i da nam je potrebna nova muzika, koju mogu doneti samo mladi ljudi. Polaskan sam pozivom i kao rokonačelnik, ustanoviću nova, stroga pravila. Prvo o čemu ću se pobrinuti je da svi nose donji veš preko odeće. Policija će proveravati da li se pravilo poštuje. Prvi put sam u Zaječaru, ali sam ranije pričao sa nekim ljudima koji su ovde bili. Članovi benda ‘Kultur shock’ nastupali su u Zaječaru i kazali su mi da je ovde hrana sjajna. Poznajem i nekoga odavde ko pravi rakiju, i stalno su me zvali da dođem. Kada sam dobio poziv, odmah sam rekao – dolazim!’“ istakao je Guld.

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, predao je ključeve grada Guldu i izrazio veliku zahvalnost što će on biti prisutan tokom celog trajanja festivala.

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo vratili ovaj običaj da se Gitarijada otvara na Feliks Romulijani. Posebno mi je drago što su organizatori obezbedili da ovogodišnji rokonačelnik bude Bil Guld, koji svoju rakiju plasira na američko tržište i naš je pravi ambasador u Americi. Hvala mu na tome! Veliko je zadovoljstvo što je pristao da bude u Zaječaru sve vreme dok traje Gitarijada, jer smo imali rokonačelnike koji budu tu samo za vreme ceremonije otvaranje. Ovo je prilika da svet vidi šta je to što mali grad Zaječar ima, a to je veliko nasleđe koje nosi ovaj festival“, rekao je Ničić.

Na otvaranju 55. Gitarijade nastupila je grupa „OPS“ iz Smedereva, koja je pobedila 1979. godine na 13. Gitarijadi, poslednjoj u Domu „JNA“. Frontmen grupe, naš poznati glumac Slobodan Boda Ninković, istakao je da je muzika njegova velika ljubav.

„Mi smo 1979. pobedili na Gitarijadi. Kažu da smo mi bili povod, da je to bila poslednja Gitarijada organizovana u Domu ‘JNA’, jer su one starešine bile poprilično zbunjene našim izgledom. Bili smo mnogo nepristojnije obučeni nego što smo sad i 43 godine mlađi i luđi. Trebalo je kao pobednici da snimimo ploču, to je tada bila velika stvar, međutim posle dva meseca je pola benda otišlo u vojsku, ja sam posle šest meseci. Dok smo se pokupili, poženili, pozapošljavali, i evo sada snimili smo taj CD i došli da posle 43 godine vratimo duh festivalu. Mislim da je Gitarijada jedno od poslednjih uporišta za rokenrol, ovo mora da se pazi, čuva i neguje“, istakao je Ninković.

Grupa OPS nastupila je na Romulijani čime je festival i zvanično počeo, a večeras publiku očekuje prvo takmičarsko veče, a potom i revijalni deo kada će nastupiti Ascend, Kerber, Aleksandar Sedlar, Valentino i Texas Flood.