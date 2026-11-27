U Almaškom hramu u Novom Sadu počela je liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja, a služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava.

Liturgija se služi u središnjem delu hrama, iznad odra mitropolita Irineja.

Liturgiji prisustvuje veliki broj vernika i predstavnika crkve, kao i političari među kojima su poslanici Miloš Vučević, Adrijana Mesarović, Nikola Selaković.

Otvoren kovčeg sa telom upokojenog mitropolita izložen je u hramu kako bi vernici mogli da ga celivaju i oproste se od mitropolita Irineja.

U istom hramu u 12.00 sati biće održano i opelo, kojem će takođe načelstvovati patrijarh Porfirije.

Nakon ispraćaja u hramu, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.