Direktorki Alta group određen pritvor, zaposlenoj u Alta banci kućni pritvor

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana T. B, direktorki privrednog društva “Alta group”, dok je zaposlenoj na blagajni u “Alta banci” J.P. odredio kućni pritvor.

Iz suda je danas saopšteno da je T.B. pritvor određen da ne bi uticala na svedoke.

Takođe, odnosi se i na to da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo.

Osumnjičenoj J.P. određena je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor (nanogvicu).

One su osumnjičene za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem.

Prethodno je pritvor određen Dubravku M, bratu vlasnika “Alta banke” Davora Macure, koji je takođe u pritvoru.

Osumnjičenom Dubravku M. na teret je stavljeno da je neovlašćeno ulazio u depo trezora “Alta banke” iz kog je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom vlasniku Alta banke Davoru Macuri.

Osumnjičenoj T.B. na teret je stavljeno da je sačinjavala i davala naloge zaposlenima u “Alta group” da sačine i realizuju fiktivne naloge za uplatu pazara, kao i naloge za uplatu novca na račun

Davora Macure neistinite sadržine, koji nemaju pokriće u gotovom novcu, na osnovu kojih je J.P. vršila uplate novca na račun privrednog društva “Alta group”, a nakon čega je ovako uplaćeni novac transferisan na privatni račun Davora Macure u “Alta banci”.

Na taj način su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist osumnjičenom Davoru Macuri u iznosu od 45.556.596.250 dinara na štetu “Alta banka” i povezanih pravnih lica.

Odgovorno lice Alta banke Davor Macura je uhapšen početkom novembra zajedno sa direktorom Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnikom za trezorsko poslovanje banke I.P.

Direktorki Alta group određen pritvor, zaposlenoj u Alta banci kućni pritvor

Davor Macura je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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