Tragedija kod Velike Plane: Sudarili se voz i automobil, ima mrtvih
Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23 časa u Krnjevu kod Velike Plane, kada je na pružnom prelazu došlo do sudara voza i automobila. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nesreći je poginula jedna osoba.
Kako navodi Instagram stranica 192_rs, vozač automobila poginuo je na licu mesta.
Policija je izašla na mesto nesreće i obavila uviđaj.
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Tragedija kod Velike Plane: Sudarili se voz i automobil, ima mrtvih
Još nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.
Zaječaronline/Kurir/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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