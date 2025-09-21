Svečana večera povodom uspešno realizovane vojne parade „Snaga jedinstva“

Ministar odbrane Bratislav Gašić priredio je svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade „Snaga jedinstva“, u Domu Garde na Topčideru. Svečanosti je prisustvovao komandant vojne parade, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović.

Gosti večere

Na svečanoj večeri prisustvovali su:

izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića, savetnik predsednika Miloš Vučević ,

predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ,

članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba,

pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije angažovani u realizaciji parade,

predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Grada Beograda.

Govor ministra odbrane

Obraćajući se prisutnima, ministar Bratislav Gašić istakao je da će ovaj dan ostati upamćen kao trenutak kada je ulicama prestonice prodefilovala snažna i savremeno opremljena Vojska Srbije, obnovljena i preporođena:

„Ovog 20. septembra pokazali smo, uzdignutih čela, da znamo šta branimo i da to imamo čime da branimo. Ovu poruku poslali smo na sve četiri strane sveta. Iako znamo da ima onih koji nas nikada, ni u kakvim okolnostima, neće pravilno razumeti niti gledati s dobrim namerama, poručili smo svima iznova – Srbin tuđe neće, a svoje ne da!“

Kritika prošlih vremena

Ministar je podsetio da je nakon takozvanih „demokratskih promena“ početkom veka u vladajućim krugovima preovladavalo mišljenje da je vojska balast i nepotrebna tekovina prošlih epoha:

Smatralo se da Srbija nema neprijatelje, da je budućnost u kolektivnoj bezbednosti i da nije potrebno razvijati sve odbrambene sposobnosti.

Ljudi koji su rizikovali živote u odbrani zemlje postali su suvišni i nepoželjni.

Oni koji su ostali u vojsci posle tih „reformi“ postali su, kako je rekao ministar, „pastorčad države“.

Preokret 2012. godine

Gašić je naglasio da su 2012. godine, voljom naroda, na čelo Srbije došle snage sa svešću da zemlja ne može napredovati ako nije nezavisna, a da nema nezavisnosti bez slobode i snage:

„Aleksandar Vučić, stupivši na dužnost ministra odbrane, zacrtao je cilj kome smo svi jednako težili i doprinosili. Danas je ceo narod svedočio da smo od Vojske Srbije stvorili savremenu i moćnu oružanu silu, sposobnu da odbrani zemlju i da svojom snagom odvrati svakoga ko bi silom da preti i ucenjuje srpski narod gde god on živeo.“

Ministar je naglasio da ovaj epohalni napredak ne bi bio moguć bez udruženih napora svih u sistemu odbrane – od vrhovnog komandanta do poslednjeg vojnika u stroju.

„Sloga je temelj svakog uspešnog poduhvata, a u slavu našeg velikog praznika današnji događaj i nosi ime ‘Snaga jedinstva’.“

Jedinstvo naroda

Gašić je istakao da su građani Beograda, Srbije, ali i Srbi iz Republike Srpske, sa Kosova i Metohije i iz dijaspore, jednodušno pozdravili vojsku kao silu zaštitnicu i simbol nacionalnog okupljanja, te da je poverenje građana najveća uzdanica naše vojske.

Na kraju svog govora, ministar je čestitao svim učesnicima parade:

„Čestitam vam na svemu što ste prikazali i zahvaljujem na ogromnom trudu uloženom tokom prethodnih nedelja i meseci. Danas je vaš lični doprinos postao deo živopisnog mozaika istorije naše države i vojske. Budite ponosni na to.“

Dodela prigodnih poklona

Ministar Gašić je uručio prigodne poklone povodom uspešno realizovane parade:

Poklon predsedniku Republike Srbije i vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću, koji je u njegovo ime primio savetnik predsednika Miloš Vučević ,

Poklon komandantu vojne parade generalu Milanu Mojsiloviću ,

Poklone zameniku i pomoćnicima komandanta parade, kao i komandantima ešelona,

Poklone generalnom sekretaru Vlade Republike Srbije Petru Janjiću i sekretaru za poslove odbrane, vanredne situacije i koordinaciju Darku Glavašu ,

Priznanja zaslužnim pojedincima PU Beograd.

Umetnički program

Svečanost je uveličao nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, kao i operskih solista Ljubice Vraneš i Dragoljuba Bajića, koji su svojim izvođenjem doprineli svečanoj atmosferi događaja.

Zajecaronline.com / N.Š.