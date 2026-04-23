Naučnici bliže objašnjenju vulkanske munje

23.04.2026.
Naučnici su sve bliže objašnjenju vulkanske munje – fenomena koji se javlja tokom erupcija i koji može da dostigne izuzetno visok intenzitet, poput erupcije Hunga Tonga-Hunga Hapai 2022. godine kada je zabeleženo više od 2.600 munja u minuti.

Za razliku od klasičnih olujnih oblaka, gde električno naelektrisanje nastaje sudarima ledenih čestica, vulkanski oblaci su suvi i sastavljeni od pepela i fragmenata stena, što je dugo predstavljalo zagonetku za naučnike, preneo je “Gardijan”.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu “Nature” pokazalo je da ključnu ulogu ima tanak sloj molekula bogatih ugljenikom na površini čestica.

Dok čiste čestice silicijum dioksida ne akumuliraju naelektrisanje, prisustvo ugljeničnog premaza omogućava njegov prenos tokom sudara.

Naučnici navode da takav premaz može da se formira zagrevanjem, jer u vazduhu postoji dovoljno molekula koji sadrže ugljenik.

U kombinaciji sa toplotom i snažnim uzlaznim strujama u vulkanskom oblaku, stvaraju se uslovi za električno pražnjenje, što objašnjava pojavu spektakularnih munja tokom erupcija.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom

Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

