Naučnici bliže objašnjenju vulkanske munje

Naučnici su sve bliže objašnjenju vulkanske munje – fenomena koji se javlja tokom erupcija i koji može da dostigne izuzetno visok intenzitet, poput erupcije Hunga Tonga-Hunga Hapai 2022. godine kada je zabeleženo više od 2.600 munja u minuti.

Za razliku od klasičnih olujnih oblaka, gde električno naelektrisanje nastaje sudarima ledenih čestica, vulkanski oblaci su suvi i sastavljeni od pepela i fragmenata stena, što je dugo predstavljalo zagonetku za naučnike, preneo je “Gardijan”.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu “Nature” pokazalo je da ključnu ulogu ima tanak sloj molekula bogatih ugljenikom na površini čestica.

Dok čiste čestice silicijum dioksida ne akumuliraju naelektrisanje, prisustvo ugljeničnog premaza omogućava njegov prenos tokom sudara.

Naučnici navode da takav premaz može da se formira zagrevanjem, jer u vazduhu postoji dovoljno molekula koji sadrže ugljenik.

U kombinaciji sa toplotom i snažnim uzlaznim strujama u vulkanskom oblaku, stvaraju se uslovi za električno pražnjenje, što objašnjava pojavu spektakularnih munja tokom erupcija.

Zajecaronline/J.V.

