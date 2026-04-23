Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je Dan Vojske Srbije svim pripadnicima i rekao da je kroz svoju dugu istoriju srpska vojska predstavljala stub odbrane države i simbol hrabrosti, časti i odanosti otadžbini.

“Svim pripadnicima Vojske Srbije čestitam 23. april – Dan Vojske Srbije. Ovaj značajan datum podseća nas na Drugi srpski ustanak iz 1815. godine, jedan od najvažnijih događaja u istoriji srpskog naroda. Kada je započeta odlučna borba za oslobađanje i obnovu državnosti. Čime su postavljeni temelji stvaranja moderne srpske države”, rekao je Gašić, saopšteno je iz ministarstva odbrane.

On je naveo da je kroz svoju dugu istoriju, srpska vojska predstavljala stub odbrane države i simbol hrabrosti, časti i odanosti otadžbini. Čiji su pripadnici kroz brojna istorijska iskušenja pokazivali odlučnost i spremnost da brane slobodu i nezavisnost zemlje.

Gašić čestitao svim pripadnicima obeležavanje dana Vojske Srbije

Gašić je naglasio da se u skladu sa zahtevima novog doba menjala i vojska.

“Vaš profesionalizam, disciplina i spremnost da odgovorite na sve bezbednosne izazove svedoče o snazi i ugledu naše vojske. Kako u zemlji, tako i u svetu, što ste pokazali na vojnoj paradi ‘Snaga jedinstva’ i Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme ‘Partner’ na kojem su predstavljena dostignuća domaće odbrambene industrije“, rekao je Gašić.

On je naglasio da će Republika Srbija nastaviti da ulaže u razvoj sistema odbrane kroz modernizaciju naoružanja i vojne opreme, unapređenje obuke i osposobljavanje naših jedinica.

“Unapređenje uslova života i rada naših pripadnika, poboljšanjem njihovog materijalnog položaja i mogućnosti za dalji profesionalni razvoj, jedan je od prioritetnih zadataka kojem nastavljamo da posvećujemo posebnu pažnju. Čestitam vam praznik, uveren da ćete i ubuduće savesno, profesionalno i odgovorno izvršavati postavljene zadatke. Ali i nastaviti da, kao aktivan činilac bezbednosti u zemlji i regionu, doprinosite razvoju Vojske Srbije”, poručio je Gašić.

Zajecaronline/J.V.

