Srpska bokserka Kristina Kuluhova u četvrtfinalu Svetskog kupa u Brazilu

Srpska bokserka Kristina Kuluhova plasirala se u četvrtfinale Svetskog kupa u organizaciji World Boxing-a, koji se održava u brazilskom gradu Foz do Iguasu, pošto je u sredu u osmini finala u lakoj kategoriji do 60 kilograma pobedila Japanku Ajaki Taguči rezultatom 5:0.

Kuluhova (22) će u četvrtfinalu boksovati protiv Kineskinje Ju Tian.

Srpska bokserka Sara Ćirković ranije u sredu plasirala se u četvrtfinale Svetskog kupa, pošto je u osmini finala u kategoriji do 54 kilograma pobedila Brazilku Tatijanu de Žezus rezultatom 5:0. Srpska bokserka će se za plasman u polufinale boriti protiv Irkinje Dženifer Lehejn.

Finalne borbe su na programu 25. aprila. Na Svetskom kupu učestvuje 342 boksera i bokserke iz 47 zemalja.

“Turniru je prethodio intenzivan 14-dnevni pripremni kamp u Brazilu, gde su Ćirković i Kuluhova, predvođene selektorom Mirkom Ždralom i trenerom Alenom Bičenovim, odradile niz kvalitetnih sparinga protiv internacionalnih protivnica. Pobede u četvrtfinalu Sari i Kristini bi donele osigurane medalje”, navode iz BSS.

Zajecaronline/J.V.

