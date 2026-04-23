ZVEZDE U HAOSU! Danas se ruše planovi, ali jednoj osobi stiže velika nagrada!

DNEVNI HOROSKOP ZA 23. APRIL

Ovan

Danas si pun energije, ali i nestrpljenja. Pazi da ne uđeš u rasprave zbog sitnica. U poslu se otvara nova prilika, ali traži brzu reakciju.

Bik

Fokus je na finansijama. Moguć je neočekivan trošak, ali i priliv novca. U ljubavi dolazi do smirivanja tenzija.

Blizanci

Komunikacija ti je jača strana danas – koristi je pametno. Mogući su važni razgovori koji menjaju planove.

Emocije su pojačane, pa lako možeš biti povređen. Ne reaguj impulsivno. Posveti se porodici ili kućnim obavezama.

Lav

Dobar dan za društvo i izlazak. Privlačiš pažnju gde god da se pojaviš. U poslu stiže pohvala ili priznanje.

Devica

Obaveze se gomilaju, ali ti uspevaš da sve držiš pod kontrolom. Pazi na stres i ne preuzimaj tuđe probleme.

Vaga

Ljubav i odnosi su u centru pažnje. Moguće je novo poznanstvo ili važan razgovor sa partnerom.

Škorpija

Intuicija ti je jaka, veruj osećaju. Moguće su tajne informacije ili saznanja koja menjaju pogled na neku situaciju.

Strelac

Želja za slobodom i promenom je jaka. Dobar dan za planiranje putovanja ili novih projekata.

Jarac

Posao i odgovornost su u prvom planu. Možeš dobiti priliku da se dokažeš pred autoritetima.

Vodolija

Neočekivani obrti i iznenadne vesti menjaju planove. Ostani fleksibilan i otvoren za nove ideje.

Ribe

Danas si posebno emotivan i intuitivan. Posveti se sebi, odmoru i stvarima koje te smiruju.

Zaječaronline/E.B.

