PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA URSULOM FON DER LAJEN! „Srbija nastavlja odgovorno i posvećeno da radi na usklađivanju sa evropskim standardima“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

On je naveo da je razgovor sa Fon der Lajenovom bio dobar i otvoren i ticao se ključnih pitanja odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljeg napretka naše zemlje na evropskom putu.

– Istakao sam posvećenost Srbije ubrzanom sprovođenju suštinskih reformi u oblasti vladavine prava, unapređenja pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija, kao i implementaciji medijskih zakona i seta reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Naglasio sam da Srbija nastavlja odgovorno i posvećeno da radi na usklađivanju sa evropskim standardima. Uz zahvalnost predsednici Fon der Lajen na ličnom angažmanu, izrazio sam očekivanje da će saradnja sa Evropskom komisijom nastaviti da pruža jasnu podršku reformskim naporima i ubrzanju procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji – naveo je Vučić.

– Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima. Ponovio sam da su stabilnost, saradnja i odgovorna politika od presudnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana i Evrope – zaključio je predsednik.

Zaječaronline/E.B.

