U Srbiji danas pretežno sunčano! Temperature do 20 stepeni

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplije uz malu i umerenu oblačnost i dnevne temperature od 0 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne i jak.

U Zaječaru jutro hladno, 5 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi 17 stepeni!

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.

Narednih sedam dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se ponegde krajem perioda.

Zajecaronline/J.V.

