ŠOK PREVARA! Građanima stižu poruke o kaznama, oglasio se MUP Srbije: „NE OTVARAJTE LINK“

Na početku poruke u potpisu stoji „Uprava saobraćajne policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Elektronsko obaveštenje o administrativnim kaznama za saobraćajne prekršaje“.

Dalje u nastavku stoji takozvano „rezime prekršaja“.

„Prema evidenciji praćenja Automatizovanog saobraćajnog sistema (ASS) Republike Srbije, vaše vozilo je prekršilo Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ovaj zapis o prekršaju je ručno verifikovan i zvanično unet u bazu podataka o administrativnim kaznama Policijske uprave Republike Srbije“. Piše i dalje navodi se tzv. „ponuda ograničenog trajanja“.

„Prema mehanizmu ubrzane obrade Zakona o administrativnim kaznama, ako platite kaznu u roku od 24 sata od prijema ovog obaveštenja, potrebno je da platite samo 50% od prvobitnog iznosa kazne“, piše.

Pritom, u našem zakonodavstvo ne postoji zakon pod nazivom „Zakon o administrativnim kaznama“, već „Zakon o administrativnim taksama“.

Dalje u poruci se navodi i šta se dešava ukoliko se takozvana kazna ne plati u navedenom roku.

„Ako kazna nije naplaćena u navedenom roku, automatski će se pokrenuti postupak izvršenja suda i biće naplaćena naknada za zakasnelo plaćanje od 3% dnevno“.

Lažan link za plaćanje

U nastavku je naveden link onlajn plaćanje koji je lažan – euprava.govrs.one/rs

Link je vrlo sličan originalnom, izuzetak je sporni nastavak, dakle posle oznake „gov“ nema tačka koja u originalnom linku postoji i dalje piše „one/rs“ koji takođe ne postoji.

Originalni link eUprave glasi euprava.gov.rs

„Odgovorite sa ‘upit’ da viste videli sliku prekršaja u detaljne koordinate“, navodi se na kraju poruke.

Upravo to ne treba da radite, kao i da nikako ne kliknete na priloženi link!

Pozivni broj iz inostranstva

SMS prevara se vrlo lako prepoznaje po pozivnom broju sa kojeg stiže poruka, a koji počinje sa +63. Utvrđeno je da upravo ovaj pozivni broj pripada Filipinima.

Inače, pozivanjem ovog broja nije moguće da se uspostavi telefonska veza.

Oglasio se MUP povodom SMS prevara

Ovim povodom ranije se oglasio MUP upozoravajući građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Pojašnjavaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče), a ne putem SMS poruka.

„Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba“, navode iz MUP.

Zajecaronline/J.V.

