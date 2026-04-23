Poljoprivredno dobro „Zaječar“: “Pčelari, zaštite pčele”

Poljoprivredno dobro „Zaječar“ vršiće prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu – na potezu Trnavačko brdo, sutra, 24. aprila i u subotu, 25. aprila.

„Mole se pčelari da zatvore svoje košnice, radi zaštite pčela“, apeluju iz Poljoprivrednog dobra „Zaječar“.

Mole se svi pčelari, da ozbiljno shvate ovaj apel i da svoje pčele i košnice zaštite na vreme.

Zajecaronline/J.V.

