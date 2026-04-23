Zaječarska „Čučuk Stana“ večeras u Jagodini

Monodrama zaječarskog teatra u izvođenju glumice Nataše Petrović, po tekstu i u režiji Željka Hubača, biće izvedena večeras, na sceni Gradskog pozorišta Jagodina.

Publika će imati prilike da uživa u priči o hrabrosti, ljubavi i borbi za mesto u muškom svetu kroz lik neustrašive heroine Čučuk Stane, koja je uz svog muža, junaka Hajduk Veljka Petrovića, zauzela značajno mesto u istoriji ustaničke Srbije.

Početak je u 20 sati.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

