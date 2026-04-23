Vučić danas na ceremoniji otvaranja vidikovca na Kuli Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd.

Ceremonija otvaranja vidikovca predviđena je u 13.30 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika.

Pre te svečanosti, Vučić će nastaviće konsultacije sa predstavnicima stranaka. On će u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u 11.30 časova sastati sa predstavnicima stranke Pokret snaga Srbije – BK.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke, Narodne stranke, Alternative za promene i Ujedinjene seljačke stranke.

Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Zajecaronline/J.V.

