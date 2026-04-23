Vučić na otvaranju vidikovca Kule Beograd: “Neverovatan uspeh projekta Beograd na vodi, napravili smo najlepši prostor u ovom delu Evrope”

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na svečanom otvaranju vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, da je projekat Beograd na vodi ostvario neverovatan uspeh. On je istakao da smo napravili najlepši prostor u Jugoistočnoj Evropi.

„Ima milion podataka koje danas možemo da iznesemo, koji govore o neverovatnom uspehu celog ovog projekta i to ne samo iz ugla koji je valjda svima očigledan. To je kako ovaj prostor izgleda danas u odnosu na to kako je izgledao pre desetak godina. I od mesta i stecišta onih koji bi bežali od zakona, do zmijarnika, močvarnog područja, od svega drugog napravili smo najlepši deo jugoistočne Evrope“, rekao je Vučić na svečanosti, kojoj je prisustvao i osnivač i predsednik kompanije „Eagle Hills“ Muhamed Alabar.

Uspeh zahvaljujući građanima Srbije

„I ono što me je vodilo od početka, bio sam i mlađi i imao i više energije, i dalje znam – da uvek morate da imate velike snove. Ti snovi ne smeju da budu upereni protiv bilo koga. Već ti snovi moraju da budu upereni za stvaranje dobrih dela, ponekad i čuda, koja će ostaviti trag u našoj istoriji. Ko god šta govorio, kako god šta govorio, ovo će ostati zapisano u svim istorijskim udžbenicima i ko i kad i kako je pokrenuo. A mi, gospodine Alabar, bez Vas to ne bismo mogli. I zvuči kao da se šalite kada govorite da ste postali poznati zahvaljujući Beogradu, iako se mnogim ljudima izuzetno dopada ovo što ste ovde uradili“, dodao je Vučić.

Istakao je da je Alabar poznat po tome što je izgradio pola Dubaija, pola Abu Dabija, pola Emirata.

„I znaju ljudi šta sve možete i koliko možete. Hvala Vam na posvećenosti, hvala Vam na trudu, hvala Vam što nas nikada niste kao zemlju ucenjivali. Hvala Vam što ste uvek bili od podrške i pomoći, hvala Vam što ste razumeli potrebe naših građana“, istakao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

