Energoinvest razvalio Nedeljka Eleka na sudu: Sarajevo-Gas PLAĆA 3 MILIONA KM ODŠTETE

Okružni trgovački sud u Istočnom Sarajevu presudio je u korist Energoinvesta u sporu protiv Sarajevo-Gasa Istočno Sarajevo, naloživši tuženom da plati skoro tri miliona KM, uz dodatnih više od 180.000 KM za sudske troškove.

Spor je pokrenut početkom 2024. godine nakon jednostranog povećanja cena transporta prirodnog gasa, kao i najave obustave isporuka od strane Sarajevo-Gasa i njegovog direktora Nedeljka Eleka.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić je potom osporio ove poteze, smatrajući ih neusklađenim sa važećim regulatornim okvirom, i zatražio povraćaj već isplaćenih sredstava.

„U obrazloženju presude, sud je naglasio da je transport prirodnog gasa regulisana delatnost od javnog interesa, te da operator sistema nema pravo samostalno da određuje cene bez saglasnosti nadležnog regulatora. Utvrđeno je da su sporne tarife primenjene bez potrebnog odobrenja, što je potvrdilo osnovanost zahteva Energoinvesta“, navodi se u saopštenju Energoinvesta.

Ova odluka dodatno potvrđuje da su postupci rukovodstva Sarajevo-Gasa Istočno Sarajevo doveli do finansijske štete. Koja je sada predmet sudske naplate, dok su postupci Energoinvesta ocenjeni kao blagovremeni i zasnovani na zakonu.

Presuda dolazi samo nekoliko dana nakon što je Energoinvest osporio potraživanja makedonskog operatera MEPSO u iznosu od 19,2 miliona evra, i postigao povoljan ishod u arbitraži DAB-a vrednoj skoro šest miliona evra.

Ovim se, prema rečima kompanije, zatvara ciklus nepovoljnih ugovornih odnosa iz prethodnog perioda. Uz poruku da Energoinvest nastavlja odlučno da štiti svoje poslovne interese.

Zajecaronline/Klix.ba./I.R.

