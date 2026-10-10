Sve toplane u Srbiji spremne za grejnu sezonu osim u Vrbasu, rezerve gasa rekordne

Sve toplane u Srbiji spremne za grejnu sezonu

Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograd na forumu “Kako ćemo se grejati naredne zime”.

Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić izjavio je da su uspešno završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima.

“Sistemi su spremni da obezbede kontinuirano snabdevanje građanima tokom cele godine”, rekao je Aleksić.

Nivo zaliha gasa je na istorijskom maksimumu i to, prema Aleksićevim rečima, predstavlja najbolji štit od eksternih poremećaja. Zalihe uglja u termalnim elektranama su takođe na visokom nivou i iznose oko 1,8 miliona tona.

Aleksić napominje da je uprkos tome pred nama jedna kritična zima zbog stanja na svetskom tržištu.

“Srbiju ovu grejnu sezonu dočekuje u specifičnim okolnostima. Pred nama je, u evropskim okvirima, jedna kritična zima. Po cenovnim pritiscima i geopolitičkim izazovima, veoma podseća i na 2022. godinu”, upozorava Aleksić.

Istakao je da se letnja potrošnja struje praktično izjednačila sa zimskom, što ukazuje da zelena tranzicija više nije stvar izbora već naša realnost.

“Naš zajednički cilj treba da bude razvoj pouzdanih energetski efikasnih i održivih sistema, većeg korišćenja obnovljivih izvora i stvaranja uslova za priključenje što većeg broja i korisnika”, rekao je Aleksić.

Sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije Ljubinko Savić navodi da 35 odsto finalne energije troše domaćinstva, kao i da čak 65 odsto građana koristi drvo za ogrev.

“Nalazimo se u godini globalne energetske krize, a dodano smo bili pogođeni sušom odnosno niskim vodostajem za dotok potrebnih količina za rad naših ključnih energetskih infrastrukturnih objekata, kao što su hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2”, rekao je Savić.

On je ukazao i na veliku potrošnju električne energije koju građani koriste i za dogrevanje i za rad električnih aparata.

“Određena količina energije sve više odlazi na hlađenje. Evidentan je porast instalacije određenih rashladnih uređaja u domaćinstvima”, rekao je Savić.

Forum organizuje portal Energija Balkana u saradnji sa Elektroprivredom Srbije, uoči nastupajuće grejne sezone.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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