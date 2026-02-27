SUTRA U ZAJEČARU SUNČANO: Evo kada možemo očekivati kišu

U Srbiji će sutra, posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar.

Sutra nas u Zaječaru očekuje pretežno sunčano vreme uz malu mogućnost prolazne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura će biti oko 9°C, dok će se najniža spustiti do -2°C.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do subote (7. marta), očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem.

U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo sa maksimalnom temperaturom od 13 do 18 stepeni.

Samo se u ponedeljak i u sredu posle podne i uveče očekuju prolazna naoblačenja koja će tek ponegde usloviti slabu kišu.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/ N.B.

