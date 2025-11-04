Sutra sunčano u Zaječaru, kiša stiže krajem nedelje!
U Srbiji se sutra ujutro u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka očekuje magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti umereno i potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura će se kretati od 1 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 12 do 16 stepeni.
Krajem dana i tokom noći očekuje se ponovno formiranje magle ili niske oblačnosti.
Sutra u Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 11° C.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. novembra, u četvrtak ujutro očekuje se mestimično slab prizemni mraz i to uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, a po kotlinama i dolinama reka, kao i na zapadu Vojvodine magla.
Tokom dana na severu i zapadu biće pretežno sunčano, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, zatim do kraja perioda u svim predelima umereno ili potpuno oblačno.
Kiša se očekuje u četvrtak posle podne u istočnim i južnim, u petak ponegde i u centralnim predelima, a za vikend i početkom sledeće sedmice u većini krajeva naše zemlje.
Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.
