Sutra počinje sa radom kontakt centar Vlade Srbije u vezi projekta Jadar

Počinje sa radom kontakt centar Vlade u vezi projekta Jadar!

Kontakt centar Vlade Srbije gde će građani moći da se informišu o projektu “Jadar” počeće sa radom u petak.

Kontakt centar će otvoriti ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović u 9 časova. Potom će do 10 sati odgovarati na pitanja građana.

U saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike se navodi da je cilj kontakt centra da zaustavi širenje dezinformacija o projektu “Jadar”. Zato će stručnjaci iz oblasti rudarstva, zdravstva i ekologije biti na raspolaganju zainteresovanim građanima svakog radnog dana od 9 do 15 časova, putem broja telefona 0800/37-37-37.

Podsećamo, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar predstavio je u utorak tim stručnjaka koji će se baviti pitanjem da li postoji štetno dejstvo po zdravlje građana Srbije u slučaju da dođe do stvaranja rudnika i iskopavanja litijuma.

Ističe da su ljudi u timu oni koji se ceo život bave lečenjem građana.

“Svojim znanjem i iskustvom i kredibilitetom, oni su ti koji će uraditi sve te analize u slučaju da se pojavi studija. Molim građane da razumeju da trenutno ne postoji ništa zvanično, sve što se priča nije tačno”, poruka je ministra zdravlja.

On uverava da prvi put kada se pojavi zvanično, oni će obavestiti celu javnost, uraditi analizu i otići prvo u taj predeo, gde bi trebalo to da se radi.

“Ono što želim da kažem to je da i naša deca žive u Srbiji. Nama je stalo do naše dece isto koliko do sve dece koja žive u Srbiji. Zbog toga, gledajući našu decu nećemo dozviti da se desi nešto što može da ugrozi njihovo zdravlje. Sve svoje vreme, znanje i iskustvo iskoristiće da Srbija i njeni građani dobiju sve informacije”, istakao je ministar.

ZaječarOnline/O.B.