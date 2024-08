Sutra ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu

Sutra krajnji rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu!

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2024. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe u sredu 14. avgusta.

Porez na imovinu se plaća na četiri rate. Prva rata se plaća do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata do 14. novembra.

U slučaju kašnjenja, zatezna kamata uopšte nije mala.

Ona je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije koja se uvećava za 10%.

Kako je referentna kamatna stopa trenutno 6,5%, tako zatezna kamata iznosi čak 16,5%.