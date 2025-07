SUTRA BEZ STRUJE OVE ULICE

Dana 11.07.2025.god. u periodu od 08:00 do 14:00 časova, bez električne energije u Zaječaru biće stambene zgrade na adresama Bore Milića 1, Bore Milića 3, ulica Timočke bune od br. 65 do br. 80, 7.Septembra od br.18 do br.80.

Zajecaronline/N.B.

