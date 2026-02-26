Sunčano uz malo oblaka: U Zaječaru sutra do 10°C, jutro u minusu

Posle hladnog jutra, sutra se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost, navodi se prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.

Sutra, u Zaječaru, biće pretežno vedro sa mestimičnom oblačnošću. Očekuje se da će maksimalna temperatura dostići 10°C, dok će se minimalna spustiti do -2°C.

Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.

Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu.

Zajecaronline.com/Tanjug/aladin.info/ N.B.

