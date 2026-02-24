SUNČANO I TOPLIJE: Sutra u Zaječaru temperatura do 12° C

SUNČANO I TOPLIJE: Sutra u Zaječaru temperatura do 9° C

U Srbiji će u sredu, 25. februara biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, dok će temperature varirati između nula i 15 stepeni.

Sutra će u Zaječaru preovladavati sunčano vreme, uz povremenu pojavu oblaka. Temperatura će se kretati između maksimalnih 12°C i minimalnih 1°C.

U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i relativno toplo vreme uz temperature od 10 do 17 stepeni.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/ N.B.

