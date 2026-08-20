Šumadijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu od 3. do 6. septembra

Šumadijski sajam poljoprivrede biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu, objavljeno je na sajtu ovog sajma.

Radno vreme manifestacije biće od 10 do 20 časova.

Sajam poljoprivrede u Kragujevcu je jedan od najvažnijih regionalnih događaja za poljoprivrednike, proizvođače i stručnjake iz agrosektora.

Na sajmu se predstavljaju najnovija poljoprivredna mehanizacija, oprema, semena, zaštitna sredstva, stočarski program i savremene tehnologije u obradi zemlje.

Posetioci imaju priliku da upoznaju inovacije, pronađu sajamske popuste, učestvuju u stručnim predavanjima i unaprede svoje gazdinstvo.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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