Pronađen trag olupine broda koji je prevozio blago kralja Čarlsa I kod Škotske

Posle tri decenije potrage, istraživači su pronašli moguće ostatke broda “Blagoslov Berntajlanda”, koji je potonuo kod obale Škotske, sa kraljevskim blagom čija se današnja vrednost procenjuje na oko 20 miliona funti (oko 23,3 miliona evra).

Brod je potonuo tokom oluje u Fert of Fortu u julu 1633. godine, dok je prevozio imovinu kralja Čarlsa I u Edinburg, u vreme njegove krunidbene turneje. Od 35 putnika i članova posade preživela su samo dvojica, prenosi britanski Telegraf.

Istraživači su pomoću savremene tehnologije skeniranja morskog dna pronašli drvene ostatke za koje veruju da bi mogli da potiču sa potonulog broda. Sonarsko snimanje pokazalo je i strukturu u obliku polumeseca koja bi mogla da predstavlja ostatke olupine. Direktor projekta “Charles Wrex” i predstavnik organizacije “Nasleđe Berntajlanda” Ijan Arčibald, međutim, upozorio je da olupina još nije definitivno identifikovana.

Pronađen trag olupine broda koji je prevozio blago kralja Čarlsa I kod Škotske

“Možda smo pronašli lokaciju istorijske olupine, ali je još nismo identifikovali”, rekao je Arčibald za Telegraf. On je dodao da će biti potrebna dodatna istraživanja i analiza uzorka drveta ugljeničnim datiranjem.

Prema istorijskim podacima, brod dug oko 18 metara prevozio je kraljevsku imovinu čija je vrednost u vreme potonuća iznosila oko 100.000 funti, odnosno približno 20 miliona funti prema današnjoj vrednosti.

Među blagom se nalazio i set od 280 komada zlatnog i srebrnog posuđa koji je svojevremeno naručio kralj Henri VIII.

Čarls I je navodno sa svog broda “Dreadnought” posmatrao potonuće “Blagoslov Berntajlanda”.

Istorijski zapisi navode da je kralj za tragediju okrivio veštice koje su navodno izazvale oluju, nakon čega je u Lankaširu pogubljeno 19 osoba osumnjičenih za veštičarenje.

Otkriće je prijavljeno britanskom državnom timu nadležnom za pronađene olupine. Ukoliko bude potvrđeno da je reč o brodu “Blagoslov Berntajlanda”, vlasništvo nad olupinom i blagom pripada Kruni, dok su u proces uključeni škotska vlada i organizacija “Nasleđe Berntajlanda”.

U slučaju pronalaska i izvlačenja blaga, ono bi moglo biti izloženo u budućem muzeju u Berntajlandu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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