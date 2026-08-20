Javno nadmetanje za zakup prodajnih mesta na 59. Gitarijadi u utorak, 25. avgusta
59. Gitarijada održaće se od 27-29. avgusta 2026. godine u Zaječaru.
Javno nadmetanje za zakup tri prodajna mesta za prodaju pića i tri prodajna mesta za prodaju hrane, za vreme trajanja 59. Gitarijade održaće se u utorak, 25. avgusta 2026. godine, sa početkom od 12:00 sati.
Nadmetanje će biti održano u klubu Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.
Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 50.000,00 dinara.
Uslovi koje pravna lica moraju ispuniti:
- da je pravno lice aktivno u APR (dokaz: izvod iz registra APR);
- da je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
- na prodajnom mestu za prodaju pića se može vršiti prodaja osvežavajućih napitaka po
izboru zakupca i piva iz proizvodnog programa „Heineken Srbija“;
- na prodajnom mestu za prodaju hrane se može vršiti prodaja hrane i osvežavajućih napitaka
po izboru zakupca, a piva iz proizvodnog programa „Heineken Srbija“;
- u postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati sva aktivna pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 dinara na blagajni Narodnog pozorišta (dokaz: priznanica).
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.
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