Plansko isključenje struje 21. avgusta u Zaječaru

Kako navode iz preduzeća „Elektrodistribucija Srbije” – Ogranak „Elektrodistribucija Zaječar”, radovi se izvode u cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Usled toga, u petak, 21. avgusta 2026. godine u Zaječaru bez električne energije biće zgrada Čupićeva broj 81. Struje neće biti u periodu od 10:00 do 11:00 časova.

Takođe, od 12:00 do 14:00 časova bez električne energije biće i zgrada Lenjinova broj 9.

Zajecaronline/N.S.

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