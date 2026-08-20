Završen Sabor likovnih umetnika u Zaječaru: Likovna riznica našeg grada bogatija za 22 umetnička dela

Sinoć, 19. avgusta, završen je 32. Sabor likovnih umetnika u Zaječaru. Ove godine, u Pozorišnom muzeju, na likovnoj koloniji učestvovali su stvaraoci iz Beograda, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Pančeva i Zaječara.

Na 42. Saboru stvarali su slikari: Drago Simić, Snežana Manasić, Miroljub Sretenović, Milivoje Štulović, Jovana Simić, Đorđe Simić, Tamara Cvetić, Vesna Čanak i Nevena Vićentić.

Publici je prikazan i video zapis autora Miroslava Jovanovića, koji je svojom kamerom zabeležio najvažnije trenutke likovnog sabora. Rad slikara pratio je i Rajko Karišić, umetnički fotograf i pesnik. Dok je pesnikinja Hadži Marina Milutinović napisala stihove i poezijom ispratila stvaranje likovnih umetnika.

Sabor je završen izložbom ovogodišnjih radova.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/N.S.