Jedan od najmoćnijih aviona za gašenje požara stigao u Srbiju! Pomoći će u Deliblatskoj peščari

Ruski avion “Iljušin” Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), sleteo je sinoć na aerodrom ”Konstantin Veliki” u Nišu. Iljušin će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu. I to ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta.

Jedan od najmoćnijih aviona za gašenje požara stigao u Srbiju! Pomoći će u Deliblatskoj peščari

Kako je naveo Ivica Dačić, njegova uloga je da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu.

“Iljušin” će biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari, u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, naveo je Dačić na Instagramu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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