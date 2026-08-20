Na Đerdapu 2 uhapšeni francuski državljani: U vozilu pronađeni narkotici i municija

U saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Bugarskoj i Upravom carina, Policija u Negotinu uhapsila je na graničnom prelazu Đerdap 2 francuske državljane D. M. S. C. (33) i M. U. (38).

Kod osumnjičenih su pronađeni narkotici i oružje.

Na Đerdapu 2 uhapšeni francuski državljani: U vozilu pronađeni narkotici i municija

Oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

U vozilu u kojem su se nalazili osumnjičeni, pripadnici granične policije su na graničnom prelazu pronašli 440 semenki opojne droge za koju se sumnja da je marihuana. Takođe su pronađena i dva lista nalik na kanabis, tri drobilice i dve digitalne vagice, kao i 11 metaka različitog kalibra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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