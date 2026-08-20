Obnova manastira Sveta Trojica kod Knjaževca
Manastir Svete Trojice smešten je na obroncima Stare planine, između sela Gornja i Donja Kamenica. Nalazi se na dvadesetak kilometara od Knjaževca i pripada Eparhiji timočkoj Srpske pravoslavne crkve.
Pored hrama iz 15. veka na mestu starog i oronulog zvonika izgrađeni su novi zvonik i gorionik za paljenje sveća.
Sredstva za radove, koji su trajali od jeseni 2025. do avgusta 2026. godine, obezbedila je Opština Knjaževac. Radove je izvela knjaževačka firma “Vebet”.
Blagoslovom Visokopreosvećenog vladike timočkog g. Ilariona izgrađen je novi zvonik i gorionik. U zvoniku se nalaze tri zvona, dva starija težine 60 i 230 kilograma i novo, težine 106 kilograma. Novo zvono je prilog porodice Krstić iz Zaječara.
Zajecaronline/Eparhija timočka/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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