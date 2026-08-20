Obnova manastira Sveta Trojica kod Knjaževca

Manastir Svete Trojice smešten je na obroncima Stare planine, između sela Gornja i Donja Kamenica. Nalazi se na dvadesetak kilometara od Knjaževca i pripada Eparhiji timočkoj Srpske pravoslavne crkve.

Pored hrama iz 15. veka na mestu starog i oronulog zvonika izgrađeni su novi zvonik i gorionik za paljenje sveća.

Sredstva za radove, koji su trajali od jeseni 2025. do avgusta 2026. godine, obezbedila je Opština Knjaževac. Radove je izvela knjaževačka firma “Vebet”.

Blagoslovom Visokopreosvećenog vladike timočkog g. Ilariona izgrađen je novi zvonik i gorionik. U zvoniku se nalaze tri zvona, dva starija težine 60 i 230 kilograma i novo, težine 106 kilograma. Novo zvono je prilog porodice Krstić iz Zaječara.

Zajecaronline/Eparhija timočka/N.S.

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