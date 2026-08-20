Dodeljena 53 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević dodelila je 53 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

U Skupštini Srbije organizovana je svečana dodela rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine.

Ministarka je u obraćanju rekla da svako rešenje znači korak bliže prvom stanu ili kući i rešavanju stambenog pitanja.

“Od početka primene ove mere država je za 1.700 majki izdvojila oko 29 miliona evra, ali ne radi se samo o iznosu koji je izdvojen. Mnogo je važnije to što danas više od 1.700 porodica ima nešto što pre nekoliko godina nije imalo – svoj dom, svoju sobu za odmor. Zato ćemo ovu meru nastaviti da sprovodimo odgovorno i u kontinuitetu”, naglasila je Žarić Kovačević.

Takođe je istakla da su u suočavanju sa demografskim problemima potrebni kontinuitet, ozbiljan rad i politike koje prate različite faze porodičnog života.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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