Dodeljena 53 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević dodelila je 53 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.
U Skupštini Srbije organizovana je svečana dodela rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine.
Ministarka je u obraćanju rekla da svako rešenje znači korak bliže prvom stanu ili kući i rešavanju stambenog pitanja.
“Od početka primene ove mere država je za 1.700 majki izdvojila oko 29 miliona evra, ali ne radi se samo o iznosu koji je izdvojen. Mnogo je važnije to što danas više od 1.700 porodica ima nešto što pre nekoliko godina nije imalo – svoj dom, svoju sobu za odmor. Zato ćemo ovu meru nastaviti da sprovodimo odgovorno i u kontinuitetu”, naglasila je Žarić Kovačević.
Takođe je istakla da su u suočavanju sa demografskim problemima potrebni kontinuitet, ozbiljan rad i politike koje prate različite faze porodičnog života.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar