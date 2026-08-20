Počela je raspodela besplatnih udžbenika školama koje je obezbedilo Ministarstvo prosvete
Počela je raspodela školama besplatnih udžbenika koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027. godinu.
Pravo na besplatne udžbenike imaju:
- učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći)
- učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3
- učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole
- učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici
- učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).
Pravo na besplatne udžbenike imaju navedene kategorije učenika koji nastavu ostvaruju na srpskom jeziku i na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.
Ministarstvo je obezbedilo za određene kategorije učenika 919.156 udžbeničkih jedinica i za tu svrhu izdvojeno je 1.020.954.000 dinara.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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