Nastavlja se leto u znaku Miholjskih susreta

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da se nastavlja dugo toplo leto u znaku Miholjskih susreta.

Narednog vikenda manifestacija se održava u opštini Žabalj u selu Đurđevo i Kučevu u selu Neresnica.

“Niska Miholjskih bisera u 11 opština širom Srbije, od Bačke Palanke i Alibunara, preko Golupca i Žagubice do Vladičinog Hana i Sjenice, pred više hiljada učesnika i posetilaca, obeležila je prethodni vikend”, rekao je Krkobabić. Miholjski susreti održani su proteklih dana i u Kovačici, Malom Crniću, Aleksandrovcu, Beloj Palanci i Boljevcu.

Miholjski susreti pokazuju na delu izvrsnost sela Srbije – bogatu tradiciju, gostoprimstvo, darovitost ljudi i neke zaboravljene delatnosti i veštine.

Narednog vikenda posetioce na Miholjskim susretima dočekuju opština Žabalj u selu Đurđevo, kao i Kučevo u selu Neresnica.

Najavljena su slatka i slana gastronomska uživanja, radionica šivenja narodne nošnje, pozorišne predstave, pastirski višeboj, izložbe proizvoda sa sela i igranka.

Takmičenje za najbolju fotografiju se nastavlja i brojne fotografije sa održanih Miholjskih susreta uveliko stižu na najfoto@mbs.gov.rs. Svoje predloge fotografija mogu da pošalju svi koji su posetili ili učestvovali na ovoj manifestaciji bilo gde u Srbiji i tako uđu u trku za neku od vrednih nagrada.

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