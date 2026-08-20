Saobraćajna policija pojačala kontrole vozača i autobusa

Uprava saobraćajne policije sprovodi pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama.

Posebna pažnja usmerena je na ispunjenost propisanih uslova za učešće autobusa u saobraćaju. Tiče se njihove tehničke ispravnosti, kao i na to da li vozači poštuju propise, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a apeluju na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost putnika, s obzirom na povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama tokom letnje sezone.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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