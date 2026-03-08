Sudbina na njihovoj strani: Ova 3 znaka 8. marta izlaze kao pobednici iz važnog izazova

Tri horoskopska znaka polažu važan test univerzuma 8. marta 2026. godine.

Konjunkcija Venere i Saturna donosi svojevrsno buđenje koje možemo smatrati proverom stvarnosti.

Bik

Ono što vas ovog dana pokreće, Bikovi, jeste uporan osećaj da vas izaziva neko za koga ne verujete da ima pravo da vam govori određene stvari.

Međutim, ono što u početku ne shvatate jeste da ono što ta osoba govori ne mora biti istina. Potrebno je samo da bude izrečeno. Drugim rečima, bilo vam je potrebno nešto što će vas izvući iz lenjog stanja. U ovom periodu morate biti disciplinovaniji.

Dakle, koliko god da deluje kao test, univerzum zapravo samo želi da vas ponovo pokrene. Nema više lenjog ponašanja Bikova. Tokom konjunkcije Venere i Saturna vreme je da se vratite poslu koji vas čeka. Zanimljivo je da je to nešto što volite.

Rak

Možda ćete primetiti da u vašem životu postoje ljudi koji aktivno pokušavaju da testiraju vaše strpljenje, Rakovi. Vi to znate, a znaju i oni.

U početku mislite da samo pokušavaju da vas isprovociraju.

Međutim, ono što se zapravo dešava jeste da vam predstavljaju ideju sa kojom niste želeli da se suočite. To vas u početku može uznemiriti, ali istina je da vam ta ideja zaista može pomoći.

Ponos vas sprečava da to priznate, barem do ovog tranzita. Sada, tokom konjunkcije Venere i Saturna, shvatate da je vreme da prihvatite poneki savet. Ljudi nisu svi protiv vas. Naprotiv, oni iskreno žele da pomognu. Postoji velika razlika, a prepoznati je deo je testa univerzuma.