Sud obustavio postupak protiv devetoro studenata optuženih za pripremu nasilne promene ustavnog poretka

Sudija Višeg suda u Beogradu saopštio je danas da je obustavljen krivični postupak protiv devetoro okrivljenih koji su, pre odustanka tužilaštva od krivičnog gonjenja, bili optuženi za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja.

Na današnjem ročištu u Palati pravde, postupak protiv devetoro studenata osumnjičenih za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka završen je. I to nakon što je tužilaštvo odustalo od optužbe zbog nedostatka dokaza.

Tužilac nije došao na ročište, a sudija je rekao da se odbija optužba da su izvršili krivična dela za koja su optuženi.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 9. novembra saopštilo da je odustalo od optužbe protiv njih, imajući u vidi sudske odluke o izdvajanju dokaza, odnosno nedostatak osnova za dalje zastupanje optužnog predloga. Takva odluka je doneta nakon rešenja Apelacionog suda u Beogradu u kojem je potvrđeno rešenje Višeg suda u Beogradu, kojim su kao nezakoniti izdvojeni dokazi pribavljeni primenom posebnih dokaznih radnji. A koji su predstavljali bitan deo dokazne građe na kojoj se zasnivala optužba.

Nakon što su sagledani preostali dokazi u spisima predmeta, tužilaštvo smatra da više ne raspolaže dovoljnim dokazima koji bi potkrepljivali postojanje opravdane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično delo.

Sud obustavio postupak protiv devetoro studenata za pripremu nasilne promene ustavnog poretka

U ovom slučaju bili su optuženi Luka Stevanović iz Kragujevca, Bojo Bojović iz Beograda, Lazar Stojanović iz Zaječara. Kao i Ivana Milenković iz Smedereva, Dušan Sekulić iz Beograda, Dimitrije Stefanović iz Niša, Dimitrije Dimić iz Niša. Zatim, Nikola Popović iz Apatina i Luka Davidović iz Valjeva.

Oni su bili optuženi da su pripremali izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. I to u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu. Odnosno da su 20. juna prošle godine u Beogradu na Građevinskom fakultetu i 24. juna prošle godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, po prethodnom dogovoru, pripremali izvršenje krivičnog dela. Kao i da su organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa.

Pored toga, bili su optuženi da su dogovarali nasilne akcije koje će učesnici skupa preduzeti tokom protesta 28. juna. Tako što će, između ostalog, isprovocirati reakciju policijskih službenika, kao i izvršiti blokade na više lokacija u Srbiji.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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