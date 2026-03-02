Studentska lista bez studenata: Jelena Đorđević neistomišljenike naziva „prostacima na najnižem civilizacijskom nivou“

Profesorka u penziji Fakulteta političkih nauka i članica Političkog saveta Pokret slobodnih građana Jelena Đorđević jedan je od kandidata koji će se naći na takozvanoj Studentskoj listi.

Đorđević je, prema ranijim medijskim navodima, svoj politički angažman započela još devedesetih godina kao deo fronta protiv režima Slobodana Miloševića, da bi nakon 5. oktobra ostala trajno vezana za političku i ideološku matricu građanske opozicije, u kojoj Zapad ima ulogu arbitra i uzora.

Posebno je zanimljivo što se njeno ime sada pojavljuje na Studentskoj listi, iako je u isto vreme članica Političkog saveta Pokreta slobodnih građana, čime se briše granica između studentskog aktivizma i stranačke politike.

Đorđević je u više navrata izazvala burne reakcije javnosti zbog svojih izjava u kojima političke neistomišljenike opisuje kao „totalno neobrazovane ljude“, „prostake na najnižem civilizacijskom nivou“, dok vlast optužuje da „širi paranoju“.

Redovna gošća tajkunske televizije N1, Đorđević je istovremeno godinama predavala na državnom fakultetu, javno iznoseći oštre političke stavove, a sada se kroz Studentsku listu pojavljuje i kao direktan politički akter, sa ambicijom da, kako ocenjuju kritičari, iz pozicije moći sprovodi politiku Pokreta slobodnih građana.

Podsetimo, profesorka u penziji FPN i članica Političkog saveta PSG izjavila je za N1 da trenutna vlast sprovodi „tihi genocid“, što su preneli brojni mediji, među kojima i Kurir.

U istom gostovanju Đorđević je, govoreći o vlasti, iznela niz uvreda, navodeći:

„Ovaj populistički režim, prostački, zasnovan na ljudima totalno neobrazovanim, na najnižem civilizacijskom nivou… Način na koji ova vlast ispoljava svoju moć je do te mere destruktivan da je moguće govoriti čak o nekom pritajenom, tihom genocidu. Ljudi su ubijeni u pojam.“

U trenutku kada opozicija, blokaderski pokreti i njima bliski mediji pokušavaju da, kako tvrde kritičari, šire paniku u javnosti i relativizuju nasilje pod izgovorom „građanskog otpora“, Jelena Đorđević način na koji vlast ispoljava svoju moć naziva – genocidom.

Zajecaronline.rs/24sedam/M.K.