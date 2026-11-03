Studenti u blokadi Niš: Vučić ne može da pomiluje samog sebe, dolazi vreme odgovornosti

Studenti u blokadi Niš

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili su večeras da „vreme odgovornosti dolazi“, da „niko nije iznad zakona, ni oni koji su se krili iza funkcija. Ni oni koji su ih štitili“ i da bivši predsednik države Aleksandar Vučić sebe ne može da pomiluje.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama kazali su da su „šokirani, ali nimalo iznenađeni“ odlukom bivšeg predsednika Srbije da pomiluje funkcionere iz Niša. Kao i nekadašnje članove Štaba za vanredne situacije u Nišu. Protiv kojih se pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu vodio krivični postupak zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Reč je o ljudima čiji se slučaj odnosi na sumnju da je gradski budžet oštećen za više od 843.000.000 dinara, odnosno za više od 7.000.000 evra.

„Umesto da se omogući da sudski postupak dobije svoj epilog, bivši predsednik odlučio je da ih oslobodi krivičnog gonjenja“, rekli su studenti.

Bivši predsednik, dodali su, nije pomilovao samo osobe protiv kojih se vodio krivični postupak zbog sumnje na korupciju. Već je pomilovanjem obuhvatio i bivšeg predsednika Skupštine grada Niša, Igora Novakovića, pravnosnažno osuđenog zbog zloupotrebe službenog položaja. Dok je obavljao funkciju direktora „Jugoistoka“.

„Ovo nije pitanje milosrđa, niti pitanje humanosti, već pitanje odnosa prema pravdi, vladavini prava i novcu građana. Institut pomilovanja nije mehanizam za zaštitu politički podobnih pojedinaca. Niti privilegija kojom se preko noći poništavaju posledice zloupotrebe javnih funkcija“, naveli su oni.

Kazali su da je Vučić odlučio da stavi svoj potpis na odluku kojom se prekida krivično gonjenje u jednom od „najozbiljnijih korupcionaških predmeta“ u tom gradu.

„Ovakva odluka predstavlja još jedan eklatantan prikaz na koji je Aleksandar Vučić razumevao funkciju predsednika države. Kao poslednju liniju odbrane kriminalaca, i tako će u istoriji ove države ostati zapamćen. Kao čovek koji je političku moć koristio da štiti kriminal, korupciju i pojedince iz svog sistema“, saopštili su studenti niškog Univerziteta.

Istakli su da pomilovanje nije dokaz nevinosti, niti može da izbriše političku i moralnu odgovornost.

„Nećemo dozvoliti da se ovakve odluke predstave kao kraj priče. Vreme nekažnjivosti prolazi. Svaka zloupotreba javne funkcije. Svaki dinar otet od građana i svaki pokušaj opstrukcije pravde moraće da dobije svoj epilog“, piše u saopštenju.

zajecaronline/(Beta / N1)/J.V.

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