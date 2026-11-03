Dušan Bajatović optužen za saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba teško povređena

Direktor „Srbija gasa“ Dušan Bajatović, koji se nalazi na šestom mestu izborne liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, optužen je da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba teško povređena, saznaje IZLAZ.com.

Iako je od te nezgode prošlo četiri godine. Bajatović je tek nedavno seo na optuženičku klupu Osnovnog suda u Novom Sadu. Svedoci navode da je za volanom bio Bajatovićev vozač, ali je tužilaštvo na osnovu dokaza podiglo optužnicu protiv njega.

Protiv direktora „Srbijagasa“ Dušana Bajatovića vodi se sudski postupak. Zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, rečeno je za portal N1 u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Mediji pišu da je Bajatović 2022. godine izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba teško povređena.

Sumnja se da je Bajatović izvršio krivično dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 1 Krivičnog zakonika. U vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 stav 1 Krivičnog zakonika, navedeno je iz suda.

Zajecaronline/N1/J.V.

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