PONOŠ PODNEO OSTAVKU: SRCE više nema predsednika, vlast preuzima Predsedništvo

PONOŠ PODNEO OSTAVKU

Predsedništvo stranke Srbija centar (SRCE) konstatovalo je na večerašnjoj sednici ostavku predsednika Zdravka Ponoša. Do održavanja Izborne skupštine u narednih šest meseci stranku će voditi Predsedništvo i Izvršni odbor, navodi se u saopštenju stranke. U saopštenju se ističe da je „padom režima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke ostvaren najvažniji iskorak Srbije ka normalizaciji stanja u zemlji“.

Stranka poručuje da će kao vanparlamentarna nastaviti da se bori za evropske integracije i konačno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Cilj koji je bio jedan od razloga njenog formiranja pre tri godine. Članovi Predsedništva naglašavaju da su te vrednosti temeljne vrednosti EU od kojih neće odstupiti.

Predsedništvo je stava da nastavak evrointegracija nema kredibilnu alternativu i pozvalo je novu vlast da učini sve što je u njenoj moći kako bi se proces otkočio. To je, kako se navodi, jedini put da se „društvo izleči od zla koje je zasejano tokom dugogodišnje vladavine Aleksandra Vučića i koalicije SNS i SPS“. Stranka ostaje privržena demokratskim procesima, reformama i izgradnji institucija. A poručuje da „Srbija centar neće biti opozicija već podrška sprovođenju takve politike“.

Ostavka dolazi nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra 2026. godine, na kojima je koalicija „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“ (u kojoj su učestvovale Stranka slobode i pravde i SRCE) osvojila svega oko 0,28 odsto glasova i nije ušla u Skupštinu. Pobedu je odnela Studentska lista sa oko 52 odsto, dok je lista Aleksandra Vučića dobila oko 39–40 odsto.

U periodu pred izbore i posle njih u SRCE-u je bilo unutrašnjih tenzija: više članova Predsedništva i lokalnih odbora (uključujući Duška Lopandića i Slobodana Petrovića) napustilo je stranku ili je isključeno zbog neslaganja sa odlukom da se izađe na izbore umesto podrške studentima.

Ponoš je odmah posle izbora čestitao pobedu Studentskoj listi, uz poruku da je „pobedom Studentske liste pobedila Srbija, ali stvarno“.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!