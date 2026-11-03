NEBOJŠA STEFANOVIĆ POBEGAO IZ SRBIJE KAD SU KRENULA HAPŠENJA? Bivši ministar viđen na aerodromu u Španiji sa koferima!

NEBOJŠA STEFANOVIĆ POBEGAO IZ SRBIJE KAD SU KRENULA HAPŠENJA?

Bivši ministar unutrašnjih poslova i odbrane Nebojša Stefanović napustio je navodno Srbiju, nezvanično saznaje portal Republika.

Fotografisan je na aerodromu u Španiji, sa koferima, na mestu predviđenom za preuzimanje taksi-prevoza.

Stefanović se već duže vreme ne pojavljuje u javnosti. Iz političkog života povukao se nakon niza afera i optužbi koje su se vezivale za njegovo ime.

Među njima su slučaj „Krušik“, navodi o prisluškivanju predsednika Srbije, kao i optužbe Aleksandra Papića i bivše državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović.

Nakon ostavke na mesto ministra odbrane 2022. godine, nestao je sa političke scene, a sada, prema informacijama Republike, napustio je navodno i zemlju u trenutku kada su počela hapšenja i pitanja o odgovornosti bivših funkcionera.

Njegovo ime godinama se povezuje i sa kriminalnom grupom Darka Šarića. Srpski telegraf i Republika još 2022. objavili su da je Stefanović na kriptovanoj aplikaciji Skaj koristio nadimak Edo.

KRIK je 5. marta 2024. objavio da je policija u krivičnoj prijavi iz aprila 2022. identifikovala Stefanovića kao osobu koja je koristila taj nadimak.

Prema policijskim navodima, pomagao je Šarićevoj grupi tako što je omogućavao svojim saradnicima da joj budu na raspolaganju. Ipak, protiv njega u tom predmetu nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica.

Stefanović (rođen 1976. u Beogradu) bio je predsednik Skupštine Srbije (2012–2014), ministar unutrašnjih poslova (2014–2020), potpredsednik Vlade i ministar odbrane (do 2022).

Član je Srpske napredne stranke. Vest o njegovom odlasku brzo su preneli i drugi mediji, a fotografije sa španskog aerodroma kruže na društvenim mrežama.

Zajecaronline/Republika/J.V.

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