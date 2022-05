Stojadinović: Štitimo interes „Nikolić prevoza“ jer prevozi pristalice SNS-a na svaki miting

Cena usluga gradskog prevoza povećana je za čak 21% nakon usvojenog zahteva od strane firme „Nikolić prevoz“, pa će umesto dosadašnjih 140 miliona, grad izdvajati čak 170 miliona dinara na godišnjem nivou za potrebe gradskog prevoza!

„Ovde imamo zahtev od strane firme „Nikolić prevoz“ za povećanje cene koji pravda povećanjem cene energenata i promenom cene bruto zarade. Dakle, Grad Zaječar ovim dokumentom nadoknađuje povećanje zarade u „Nikolić prevozu“. U svakom ugovoru, kada uđete u neki posao, snosite određeni rizik. Da li će cena energenata da poraste ili da se smanji, ako se smanji vi ste na profitu, ako poraste, bićete manje profitabilni, ali to je rizik poslovanja. Mi ovde podmirujemo rizik. Cena goriva u poslednjih sedam godina išla je gore-dole, ali ja ni u jednom trenutku nisam video dokument kada je cena goriva padala da nam „Nikolić prevoz“ smanji cenu, a sada kada je gorivo poskupelo, mi kao grad dižemo i cenu prevoza. Ova javno-privatna partnerstva su

On je istakao da ova firma nema ni dovoljne kapacitete za obavljanje usluga gradskog i prigradskog prevoza.

„Nikolić prevoz čak nema autobuse za sve linije. U nekim selima ljude prevozi „AS Negotin“ koga „Nikolić prevoz“ unajmljuje. Oni nemaju uslove da sami izvrše prevoz putnika na teritoriji grada. Takođe, kapaciteti za određene linije su mali i dešavaju se situacije da ljudi ostaju na autobuskoj stanici jer ih prevoz ne prima unutra jer nema dovoljno mesta. To je ono što mi svi kolektivno plaćamo. Do sada je svakog građanina Zaječara na godišnjem nivou ovakav prevoz koštao 2500 dinara, nebitno da li se vozio ili ne, a posle ovog povećanja, plaćaćemo 3400 dinara. Nikada kao odbornici nismo dobili dokument u kome stoji koliko ova firma ima linija, koja je učestalost prevoza, koja je realno pređena kilometraža tih autobusa, ali čim je došlo do povećanja cene energenata na svetskom tržištu, izašli su sa zahtevom za povećanje cene do 21%“, kazao je Stojadinović.

Stojadinović je objasnio da usvajanjem ovog predloga štitimo privatnog preduzetnika i nadoknađujemo njegove gubitke, umesto da štitimo grad i svoj interes.

„Mi pokrivamo gubitke preduzeća koje je znalo kakve rizike snosi prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji sa Gradom Zaječarom i pristalo je na te uslove, a sada mi štitimo interes privatnog preduzetnika, a ne interes grada. A moramo da štitimo interes privatnog preduzaća jer to privatno preduzeće revnosno prevozi pristalice Srpske napredne stranke na svaki miting. Vrlo prosto“, rekao je Stojadinović, nakon čega mu je predsednik Skupštine Stefan Zankov izrekao meru opomene.

Na Stojadinovićevo pitanje da li je izrekao neistinu, Zankov je odgovorio potvrdno.

„Ovim dokumentom i njegovim usvajanjem, mi ne radimo svoj posao, a to je posao da štitimo interes javnih finansija. Još jednom ponavljam, da li mislite da će u slučaju pada cene goriva na recimo 140 dinara, Nikolić izaći sa dokumentom o smanjenju cene prevoza? Neće, ubiraće plodove svog rada“, završio je Stojadinović.