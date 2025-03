STIŽU OBILNE PADAVINE!

Danas se lokalno očekuju obilnije padavine, i to posebno u delovima istočne Srbije, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Prema najavi RHMZ očekuje se novih 40 do 60 mm kiše, ponegde i više.

Danas će biti oblačno i sveže, povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima. Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na istoku zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni, a u ostalim predelima slab južni. Najniža temperatura biće od 8 do 11 stepeni, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U Zaječaru danas oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U subotu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Minimalna temperatura 9, najviša dnevna 14 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se oblačno vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuje se od sredine sledeće sedmice i to prvo na severu Srbije.

AMSS: Stanje na putevima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 7.40 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje vozila se zadržavaju četiri sata, a na Sremskoj Rači sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su vlažni. Pojava magle na planinskim prevojima. Učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima i zasecima. Najizraženiji su na Đerdapskoj magistrali.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB!

“Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.