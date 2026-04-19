Rvačka reprezentacija Srbije učestvovaće sa devet takmičara na EP u Tirani

Na predstojećem Evropskom prvenstvu u rvanju, koje se od 20. do 26. aprila održava u Tirani, reprezentacija Srbije učestvovaće sa ukupno devetoro takmičara.

Boje naše zemlje na evropskoj rvačkoj smotri u glavnom gradu Albanije u grčko-rimskom stilu braniće: Georgi Tibilov (60kg), Sebastijan Nađ (67kg). Aleksa Ilić (77kg), Viktor Nemeš (82lg), Aleksandar Komarov (87kg) i Mihail Kadžaja (97kg). U slobodnom stilu nastupiće Azamat Tuskaev (57kg). Dok će se u konkrenciji žena takmičiti Maša Perović (72kg) i Fani Nađ (76kg).

Srpska selekcija danas putuje u Albaniju, a prvi trener naših rvača grčko-rimskim stilom Vojislav Trajković ističe veoma pozitivnu atmosferu u ekipi.

“Tokom pripremnog perioda uradili smo sve ono što smo planirali. Najbitnije je da su nas mimoišle povrede, da su svi momci zdravi i da je raspoloženje u ekipi na zavidnom nivou. Čekamo žreb, koji je zakazan za nedelju i onda će sve biti kristalno jasno”, istakao je Trajković.

Predsednik Stručnog saveta Rvačakog saveza Srbije i svojevremeno zlatni olimpijac Davor Štefanek umereni je optimista pred početak takmičenja.

“Od šestorice naših reprezentativaca u grčko-rimskom stilu čak petorica njih su već osvajali medalje na velikim takmičenjima. To nam uliva nadu da bismo mogli da zabeležimo zapažen rezultat na ovom šampionatu Evrope. Pripreme smo odlično odradili. Naš cilj je da na svakom takmičenju osvojimo barem jednu medalju, a tako će biti i ovog puta u Tirani.

Na kraju je istakao da je prioritet i glavni cilj osvajanje medalje na Olimpijskim igrama 2028. godine.

“Sva ova takmičenja i rezultati samo u usputne stanice do našeg glavnog cilja, a to su Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Ceo ovaj trenažni proces usmeren je ka tome. Da na najvećoj svetskoj smotri sporta stignemo do odličja, a svaka medalja koja se u međuvremenu osvoji je znak da smo pravom putu”, zaključio je Štefanek.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

