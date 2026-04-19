Održana trka na 10 km u okviru Beogradskog maratona,učestvovalo preko 5.000 takmičara

Održana trka na 10 km

Trka na 10 kilometara u okviru dvodnevnog Beogradskog Powerade maratona održana je juče, a u njoj je učestvovalo preko 5.000 takmičara.

Na novoj trasi najbrži u muškoj konkurenciji bio je Rus Jurij Kotov sa vremenom 30,52 minuta minuta.

Srebrna medalja pripala je njegovom sunarodniku Vjačaslevu Sokolovu sa 31,29 minuta, dok je bronza završila oko vrata Sergeja Kostića iz Srbije (32,39).

Teodora Simović iz Srbije bila je najbrža u ženskoj konkurenciji sa 35,44 minuta. Drugo mesto osvojila je Rumunka Lilijana Dragomir (36,06), dok je treća pozicija pripala još jednoj Srpkinji Neveni Jovanović (37,51).

Na ovaj način okončan je drugi deo dvodnevne manifestacije.

Održana trka na 10 km

Na polumaratonu slavili su Kenijci Frensi Abonga Kumva i Valentina Džebet. Oboje su postavili nove rekorde na 21 kilometara u glavnom gradu Srbije sa rezultatima 1:00.47 odnosno 1:10.47 sati.

Glavni događaj, maratonska trka na programu je danas, a start je zakazan za 8 časova na Trgu Republike.

Zajecaronline/J.V.

