Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan u polufinalu ATP turnira u Barseloni

Srpski teniser eliminisan u polufinalu ATP turnira u Barseloni

Teniser Hamad Međedović eliminisan je u polufinalu ATP turnira u Barseloni pošto ga je posle preokreta savladao Rus Andrej Rubljov rezultatom 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) za sat i 58 minuta.

Međedoviću je za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk, ali zatim Rubljov pravi veliki preokret. Rus u drugom i trećem setu pravi po dva brejka, i tako stiže do plasmana u finale.

Rubljov će se za pehar sutra boriti protiv pobednika drugog polufinala u kom se sastaju Francuz Artur Fis i Španac Rafael Hodar.

Zajecaronline/tanjuug/J.V.

